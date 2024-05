Samsung robi 2w1. Bierzesz smartfon, a zegarek ląduje na nadgarstku

Nie zrozumcie mnie źle – nie uważam, że S23 jest złym telefonem. To genialny smartfon, ale obecna cena pozostawia wiele do życzenia. Jak już macie wydać te ok. 4 tys. zł, to polecam dopłacić 200 zł do S24 i cieszyć się najnowszym telefonem z ekranem LTPO, większą baterią i wsparciem przez 7 lat.