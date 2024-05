Świetne promocje w sklepie Media Markt. Możesz sporo zaoszczędzić na zakupach

Sklep przygotował kilka kategorii, aby móc ogarnąć, co się ze sobą łączy – jest ich sześć: telefony i smartwatche, telewizory, sprzęt do podłoży, komputery, AGD małe oraz AGD i sprzęt do zabudowy. Oczywiście to nie tak, że trzeba kupować np. dwa telewizory, smartfony, czy lodówki. Rabaty jednak są naliczane także, gdy kupimy np. telewizor oraz smartfon, więc tak naprawdę chodzi tu przede wszystkim o wybór dwóch produktów, które są oznaczone plakietką "W zestawie taniej".