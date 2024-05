Acer odpalił promocję. Są laptopy za mniej niż tysiaka

Acer Chromebook 315 to jak twierdzi producent najpopularniejszy Chromebook dostępny w Polsce. W sumie nie ma co się dziwić, bo za stosunkowo niewielkie pieniądze (standardowo jest to 1500 zł) można kupić przede wszystkim nowe urządzenie, które działa i zapewnia podstawowe funkcje. Dla mniej wymagających użytkowników do przeglądania internetu, nauki (notatek), prostej pracy w edytorze tekstowym, czy nawet grania w chmurze (GeForce Now, xCloud) będzie jak znalazł. Urządzenie w promocji jest jednak dużo tańsze, ponieważ kosztuje 999 zł.