To się nazywa okazja. Sprawdziliśmy, czy warto kupić Google Pixele w tym sklepie

Akcja w Media Expert obowiązuje do 3 czerwca do godziny 23:59 lub wyczerpania zapasów. Osobiście polecam też sprawdzić ofertę, jaką przygotował Google Store – szczególnie dla modelu Pixel 8a, gdzie jest to karta podarunkowa o wartości 650 zł, do wykorzystania na zakupy w sklepie internetowym. Dla Pixela 8 i 8 Pro jednak zdecydowanie lepiej jest zaoszczędzić pieniądze i ewentualnie pozostałą kwotę przeznaczyć na inne zakupy.