Google Pixel w ofercie operatora. Sprawdzamy, czy to się opłaca

Ceny smartfonów Google Pixel 8 w Polsce już nie odbiegają aż tak bardzo od kwot, które trzeba zapłacić za urządzenia za granicą – np. w Niemczech lub we Francji - płacąc w euro. Wcześniej przez to, że sklepy sprowadzały modele na własną rękę, różnice były dużo większe. Wybierając Pixela 8a w niemieckim Google Store zapłacimy nieco ponad stówkę mniej niż w Polsce (ok. 2300 zł – 549 euro), ale i tak kwoty wydają się dużo bardziej atrakcyjne.