iPhone skopiuje te funkcje Samsunga Galaxy. Do czego to doszło

Te dwie nowości to systemowe funkcje transkrypcji dźwięku na tekst oraz podsumowywania treści. Mają być one dostępne, między innymi, w aplikacjach Notatki i Dyktafon, niewykluczone też, że w aplikacji Podcasty. Za ich pomocą będzie można błyskawicznie uzyskać dokładny zapis tekstowy nagranych rozmów, spotkań czy wykładów, a także skracać do znacznie krótszej formy długie treści tekstowe. iPhone nauczyłby się więc części tych samych sztuczek, co konkurencja - w tym telefony Galaxy z Androidem z One UI 6.1.