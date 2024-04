Widziałem ekosystem, o jakim Apple'owi się nie śniło. Trudno będzie ignorować wygodę SmartThings

SmartThings to już nie tylko interfejs do sterowania innymi urządzeniami. To usługa, która za zgodą użytkownika i za sprawą sztucznej inteligencji proaktywnie zarządza wszystkimi podpiętymi do platformy urządzeniami. Uzyskana w ten sposób automatyzacja znacząco wykracza poza znane już niektórym użytkownikom tak zwane Rutyny - czyli zestaw czynności do wykonania w razie jakiegoś zdarzenia (na przykład wyłącz ogrzewanie, jeśli lokalizacja użytkownika nie jest W Domu).