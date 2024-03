Przenieśli twój dom do aplikacji. Mówią, że łatwiej będzie nim zarządzać

Teraz zaglądając do aplikacji SmartThings (niezależnie czy mowa o wydaniu na smartfony, czy inne urządzenia typu telewizory Samsunga), pozytywnie się zaskoczysz. Otrzymasz do dyspozycji interaktywną, wirtualną mapę 3D wskazującą układ twojego mieszkania lub domu. Wcześniej do dyspozycji była wyłącznie mapa 2D, ale teraz zostało to mocno usprawnione i ulepszone.