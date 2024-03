Mój ulubiony smart zamek doczekał się nowej wersji. Debiutuje ze świetną nowością

Przede wszystkim - nowy, smuklejszy wygląd. Pierwsza generacja Linusa była bez wątpienia spora - i to w każdym wymiarze. Linus L2 już na pierwszy rzut jest mniejszy, a producent potwierdza, że faktycznie udało się zredukować jego rozmiary o 20 proc. Nowy zamek ma więc wymiary 52 x 146 x 46 mm, co powinno sprawić, że będzie się go dało zamontować na większej liczbie drzwi. Sam wprawdzie nie miałem najmniejszych problemów, żeby zmieścić go u siebie na wejściu, ale możliwe, że tych 5-6 mm na szerokość u kogoś zrobi różnicę.