Microsoft zapowiedział nowość dla Edge. To generator motywów

Microsoft Edge będzie zawierał generator motywów AI, który umożliwia użytkownikom wprowadzenie promptu tekstowego i wygenerowanie serii obrazów do podglądu jako motywów przeglądarki. Zastosowanie motywu obejmuje ustawienie wygenerowanego obrazu na stronie nowej karty Edge i zastosowanie dominującego koloru obrazu do ramki przeglądarki. Administratorzy mogą ograniczyć dostęp do tej funkcji za pomocą reguły AIGenThemesEnabled.