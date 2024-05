Naciskasz przycisk i wszyscy milkną. Te słuchawki są niezwykłe

O prototypowej parze słuchawek napisał po raz pierwszy magazyn The New Scientist. Słuchawki redukujące dźwięki wszystkiego poza jednym, wybranym głosem to dzieło zespołu inżynierów pod przewodnictwem profesora Shyama Gollakota. Słuchawki mogą usuwać niepożądane dźwięki, pozostawiając inne nienaruszone, niezależnie od ich częstotliwości. Dzięki zastosowaniu w nich sztucznej inteligencji, oprogramowanie słuchawek może na poczekaniu nauczyć się brzmienia konkretnego głosu, tak by szybko wyciszyć pozostałe dźwięki.