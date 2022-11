Zabiją cię w grze, umrzesz w prawdziwym życiu. Powstał prototyp zabójczej technologii

Do gogli VR zostały przymocowane trzy ładunki wybuchowe, które Luckey potrzebował wcześniej przy innym projekcie, zapewne związanym z dronami. Palmer powiązał ładunki z czujnikiem rozpoznającym, czy ekran gracza pulsuje czerwienią, w charakterystycznym tempie. W ten sposób producenci gier wideo bardzo często sygnalizują otrzymywanie poważnych obrażeń przez głównego bohatera, zwłaszcza w grach z perspektywy pierwszej osoby. Gdy wizjer robi się czerwony, gogle są postawione w stan gotowości, a w tle działają algorytmy szukające napisu game over na ekranie. Jeśli go zauważą, ładunek zostaje aktywowany.