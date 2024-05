Użyli głosu AI w grze, ale zapłacili ludziom. Twórcy Stellaris wzorem do naśladowania

W karcie produktowej dodatku The Machine Age do strategii Stellaris możemy przeczytać, że DLC zawiera treści generowane przez SI. Producenci ze studia Paradox wykorzystali sztuczną inteligencję, by podłożyła głos pod dwie nowe postacie. Odbyło się to jednak bez szkody dla aktorów głosowych. Ba, oni na tym nawet zarobili!