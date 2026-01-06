REKLAMA
Kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) nad Polską. Szykujcie się, bo nadlatuje kosmiczny hit

Choć 2026 r. dopiero się rozpoczął, miłośnicy astronomii w Polsce już teraz powinni zaznaczyć w kalendarzach najważniejszy miesiąc nadchodzącej wiosny. Nad nasze głowy nadciąga bowiem gość, który przybywa z najdalszych zakątków Układu Słonecznego i prawdopodobnie nigdy więcej go nie zobaczymy. Podpowiadamy, jak i gdzie szukać komety C/2025 R3 (PanSTARRS) nad Polską.

Bogdan Stech
Kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) została wypatrzona we wrześniu 2025 r. przez potężne teleskopy systemu Pan-STARRS na Hawajach. Od tamtej pory naukowcy bacznie śledzą jej trajektorię, a obecne dane potwierdzają, że mamy do czynienia z kometą długookresową.

Oznacza to, że jej domem jest Obłok Oorta, mroźne cmentarzysko lodu i pyłu otaczające nasz system gwiezdny. Obiekt ten potrzebował tysięcy lat, by dotrzeć w okolice Słońca, a jego wizyta w 2026 r. może być jedyną okazją w historii ludzkości, by zobaczyć go bez profesjonalnego sprzętu. To prawdziwa kapsuła czasu, niosąca w sobie pierwotną materię z czasów powstawania planet.

Jak i gdzie szukać komety C/2025 R3 (PanSTARRS) nad Polską?

Dla obserwatorów w Polsce i na całej północnej półkuli, najlepszy czas na łowy nastąpi w ostatniej dekadzie kwietnia 2026 r. Kometa będzie wtedy najlepiej widoczna na niebie krótko przed wschodem Słońca.

Szukać jej należy nisko nad horyzontem w gwiazdozbiorze Ryb, tuż poniżej charakterystycznego Wielkiego Kwadratu Pegaza. To wymagające położenie, dlatego warto już teraz rozejrzeć się za miejscem z odsłoniętym wschodnim horyzontem, wolnym od wysokich budynków i drzew.

Natura przygotowała dla nas sprzyjające okoliczności przyrodnicze. 17 kwietnia przypada nów Księżyca, co oznacza, że w okolicach peryhelium (20 kwietnia) niebo będzie ciemne, a blask naszego naturalnego satelity nie będzie gasić delikatnej komety.

Kwiecień pod znakiem komety C/2025 R3 (PanSTARRS)

Sytuacja skomplikuje się jednak pod koniec miesiąca. Choć 27 kwietnia kometa znajdzie się najbliżej nas, będzie ona już tak blisko tarczy Słońca z perspektywy Ziemi, że może po prostu zniknąć w jego blasku. Kluczowe będzie zatem okienko między 18 a 25 kwietnia.

Jeśli wtedy nie dopisze pogoda, w maju kometę przejmą obserwatorzy z półkuli południowej, którzy będą mogli podziwiać ją po zachodzie Słońca.

Pamiętajcie, że poszukując obiektów na niebie warto skorzystać z aplikacji, która nam to ułatwi. ja korzystam z Stellerium i serdecznie Wam ją polecam. jest bezpłatna, a obserwacje nocnego nieboskłonu są z nią prawdziwą przyjemnością.

Kosmiczny przybysz z krańców świata

Czy C/2025 R3 (PanSTARRS) stanie się wielką kometą 2026 r.? Na ten moment trudno o pewność, ale parametry orbity i efekt rozpraszania światła dają spore nadzieje na udany spektakl.

Nawet jeśli nie dorówna ona najjaśniejszym obiektom z przeszłości, dla każdego posiadacza zwykłej lornetki turystycznej będzie to obowiązkowy punkt programu w wiosennym kalendarzu.

06.01.2026
