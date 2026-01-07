REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Będą wycinać hektary drzew przy torach kolejowych. "Nie możemy ryzykować"

Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury, podkreśla, że o paraliżu na kolei nie może być mowy, ale z ostatnich dni trzeba będzie wyciągnąć wnioski.

Adam Bednarek
pociagi
REKLAMA

Ruch na trasie Działdowo-Olsztyn musiał zostać na kilka dni wstrzymany. Zagrożeniem były przeciążone od śniegu drzewa. Takie incydenty to jednak wyjątek, a nie reguła. W rozmowie na antenie RMF FM Piotr Malepszak, wiceszef resortu infrastruktury, podkreśla, że 6 stycznia punktualność pociągów na sieci kolejowej "była na poziomie 87, 88 procent". W praktyce oznaczało to, że opóźniony był jeden na osiem pociągów. Trudno więc mówić o paraliżu, bo taki wynik utrzymuje się od kilku dni.

REKLAMA

Problemem na wspomnianej linii były drzewa

Jak zauważa Piotr Malepszak, w 2019 r. doszło do zmiany przepisów dotyczących odległości drzew od toru kolejowego. Obszar możliwej wycinki zmniejszono wówczas z 15 do 6 m. Decyzję podjęto z powodów oszczędnościowych, bo "kolej była odpowiedzialna za utrzymanie tego pasa między torem kolejowym a lasem". Jednak wiceminister zaznacza, że były to oszczędności jedynie pozorne.

To był błąd. Musimy wrócić do tej sytuacji, którą mieliśmy przed 2019 rokiem, bo ona się sprawdziła. Tam, gdzie odsunęliśmy drzewa od toru kolejowego, gdy te przepisy obowiązywały między 2008 a 2019, to tam nie mamy problemów z drzewami, które spadają na tory – wyjaśnia.

W ostatnich dniach do akcji musiał wkroczyć policyjny Black Hawk. Śmigłowiec strącał śnieg z drzew rosnących tuż przy torach na linii Działdowo-Olsztyn.

"Taki śnieg to poważne zagrożenie, które obciąża drzewa, powoduje ich pochylanie, a często też łamanie i przewracanie w kierunku torów oraz na sieć trakcyjną. Efekt to zablokowana linia i utrudnienia dla podróżnych" – relacjonowano w poście opublikowanym przez Polskie Linie Kolejowe.

Piotr Malepszak zaznaczył, że polska kolej aspiruje do coraz większych prędkości, więc należy "stosować rozwiązania różnego rodzaju, które chronią pociągi, chronią pasażerów przed tym, żeby drzewo nie spadło na tory". Priorytetem będzie jednak to, by drzewo nie rosło za blisko. To zaś zagwarantować ma powrót do dawnych przepisów.

A do niebezpiecznych zdarzeń dochodzi. Na początku roku pociąg PKP Intercity Kormoran rel. Olsztyn - Kraków wjechał na powalone na sieć trakcyjną drzewo.

Drzewa bywają zagrożeniem dla pociągów w czasie wichur i burz

W marcu 2024 r. na skutek gwałtownej burzy na sieć trakcyjną pomiędzy Mikołowem a Katowicami przewróciło się drzewo. Pociąg nie zdążył wyhamować i uderzył w przeszkodę, przez co wybite zostały szyby, czołowa i boczna. "Cała operacja trwała ponad 3 godziny ze względu na trudno dostępny leśny teren i kolejną burzę, która przeszła nad składem podczas usuwania drzewa" – relacjonowały wówczas Koleje Śląskie.

REKLAMA

Odsuwanie się od drzew może być dla miłośników przyrody bolesne, ale mowa przecież o bezpieczeństwie. Lepiej żeby do niebezpiecznych zdarzeń nie dochodziło.

Jest tego więcej
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA
Adam Bednarek
07.01.2026 12:06
Tagi: Pociągi
Najnowsze
10:35
Mróz chwycił, ale nie dajmy się oszukać. Kiedyś to były zimy
Aktualizacja: 2026-01-07T10:35:44+01:00
9:46
Razer pokazał gadający słoik. Black Mirror, proszę państwa
Aktualizacja: 2026-01-07T09:46:30+01:00
9:26
Kometa 3I/Atlas prześwietlona. Wyniki nie dają złudzeń
Aktualizacja: 2026-01-07T09:26:04+01:00
8:15
HP zamknęło komputer w klawiaturze. Już to kiedyś widzieliśmy
Aktualizacja: 2026-01-07T08:15:00+01:00
7:01
Historia człowieka do poprawki? Tajemniczy szkielet
Aktualizacja: 2026-01-07T07:01:00+01:00
6:45
Mikroplastik jest wszędzie. "Walczymy o życie przyszłych pokoleń"
Aktualizacja: 2026-01-07T06:45:00+01:00
6:30
Zrobi mi pan ksero? Tylko że to nie ksero. Ludzie, co z Wami?
Aktualizacja: 2026-01-07T06:30:00+01:00
6:15
Co polska nauka może dać naszej armii? Uwaga - to nanoproszki
Aktualizacja: 2026-01-07T06:15:00+01:00
6:01
Dla ponad 40 mln ludzi ChatGPT to lekarz pierwszego kontaktu. Przerażające, czy nie?
Aktualizacja: 2026-01-07T06:01:00+01:00
18:45
Waży tyle co nic i zawstydza MacBooka Air. Oto nowy ASUS Zenbook A16
Aktualizacja: 2026-01-06T18:45:00+01:00
18:30
GoPro ma własnego laptopa. Sprawdziłem i wiem, że nie lubi wody
Aktualizacja: 2026-01-06T18:30:00+01:00
17:53
InPost może mieć nowego właściciela. Tajemnicza propozycja przejęcia
Aktualizacja: 2026-01-06T17:53:27+01:00
17:01
Samsung pokazał ekran iPhone’a Fold. Tak - Samsung
Aktualizacja: 2026-01-06T17:01:48+01:00
16:30
Państwo pomoże rozwodnikom. Nadchodzi nowa e-usługa
Aktualizacja: 2026-01-06T16:30:00+01:00
16:20
Tajemniczy relikt odkryty przez teleskop Hubble'a. Coś takiego widzimy pierwszy raz
Aktualizacja: 2026-01-06T16:20:00+01:00
16:10
Pożegnanie z węglem to nowa nadzieja. Wyczekiwana utopia już tu jest 
Aktualizacja: 2026-01-06T16:10:00+01:00
16:00
Korzystanie z telefonu będzie gafą. Wracamy do lat 90.
Aktualizacja: 2026-01-06T16:00:00+01:00
13:45
Microsoft woli Chrome od własnego Edge'a. Nie dziwię się
Aktualizacja: 2026-01-06T13:45:00+01:00
13:21
W 2026 r. ludzkość wraca w kosmos na poważnie. Nowe misje zapierają dech w piersiach
Aktualizacja: 2026-01-06T13:21:00+01:00
13:01
Kim Dzong Un straszy nową zabawką. Japonia i USA w "gotowości technicznej"
Aktualizacja: 2026-01-06T13:01:00+01:00
11:11
Klocki Lego wchodzą w nową erę. To zmienia absolutnie wszystko
Aktualizacja: 2026-01-06T11:11:08+01:00
11:05
Hej graczu, mamy twoje obiekty westchnień na 2026. ASUS ROG odkrył karty
Aktualizacja: 2026-01-06T11:05:11+01:00
6:40
Wojsko zje nam budżet samym utrzymaniem. To się nie spina, ale wyjścia brak
Aktualizacja: 2026-01-06T06:40:00+01:00
6:20
Prąd po 700 zł za MWh. Minister wskazuje winnych
Aktualizacja: 2026-01-06T06:20:00+01:00
6:00
Kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) nad Polską. Szykujcie się, bo nadlatuje kosmiczny hit
Aktualizacja: 2026-01-06T06:00:00+01:00
19:53
Anker ma słuchawki transformery. Zmieniają kształt w uszach
Aktualizacja: 2026-01-05T19:53:48+01:00
18:29
Mamy ustawę o ochronie dzieci w sieci. Teraz błagamy żonę prezydenta
Aktualizacja: 2026-01-05T18:29:21+01:00
18:15
Robot LG składa pranie i robi śniadanie. No i to jest przełom
Aktualizacja: 2026-01-05T18:15:32+01:00
17:58
Obraz z laptopa trafia na TV bez kabli, WiFi i Bluetooth. Ale praktyczny gadżet
Aktualizacja: 2026-01-05T17:58:48+01:00
17:33
Koniec reklam śmieciowego jedzenia. Ban w sieci, w TV godzina policyjna
Aktualizacja: 2026-01-05T17:33:44+01:00
16:43
Ile ludzi ucieka z Warszawy na święta? Operator policzył "zbiegów"
Aktualizacja: 2026-01-05T16:43:18+01:00
16:26
Dzięki Lex Doda nie trafisz do paki za obrazę uczuć religijnych. Będzie szambo
Aktualizacja: 2026-01-05T16:26:29+01:00
16:15
Garmin idzie po Fitatu. Zegarek powie, czemu jesz za czterech
Aktualizacja: 2026-01-05T16:15:58+01:00
15:42
Nie ukradną ci roweru elektrycznego. Najlepsze zabezpieczenie już działa
Aktualizacja: 2026-01-05T15:42:36+01:00
15:11
PKP kontra RegioJet. Doszło do przejęcia najważniejszych połączeń w Polsce
Aktualizacja: 2026-01-05T15:11:04+01:00
12:58
Zrobili smartfon inny niż wszystkie. Chcę takiego
Aktualizacja: 2026-01-05T12:58:26+01:00
11:18
Wreszcie możesz powiedzieć lodowce, by się zamknęła
Aktualizacja: 2026-01-05T11:18:34+01:00
10:48
Zapomnijcie o 3I/Atlas. W naszą stronę leci nowa kometa
Aktualizacja: 2026-01-05T10:48:00+01:00
10:44
Sweekar to nowe Tamagotchi. Ta zabawka chce podbić portfele dorosłych
Aktualizacja: 2026-01-05T10:44:14+01:00
9:01
Rynek smartfonów uszczupli się. Asus zapowiada swoje plany na 2026
Aktualizacja: 2026-01-05T09:01:05+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA