REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Pokazali nowego Abramsa. To nie czołg, to komputer na gąsienicach

Czołg Abrams doczekał się swojej najnowszej wersji M1E3. Prototyp już jeździ, ale armia USA podzieliła się tylko dwoma zdjęciami nowego pojazdu.

Bogdan Stech
To już nie jest tylko czołg, to komputer na gąsienicach. Pokazali nowego Abramsa
REKLAMA

Legendarny Abrams, ikona amerykańskiej potęgi lądowej, właśnie przeszedł najbardziej radykalną kurację odmładzającą w swojej kilkudziesięcioletniej historii. Pentagon nie tylko dotrzymał obietnicy dostarczenia pierwszego prototypu przed końcem roku, ale też rzucił światło na to, jak będzie wyglądać przyszłość pola walki.

Nowa maszyna, ochrzczona mianem M1E3, to nie jest kolejna kosmetyczna modernizacja, do jakich przyzwyczaili nas Amerykanie przez ostatnie dekady. To próba stworzenia czołgu na nowo, z uwzględnieniem brutalnych lekcji, jakie płyną z nowoczesnych konfliktów zbrojnych.

REKLAMA

Projekt, za którego fizyczną realizację odpowiada znana z branży motoryzacyjnej firma Roush, to pokaz technologicznej sprawności. Choć pierwsze udostępnione zdjęcia są skromne i pokazują maszynę w dość oszczędnych ujęciach, to już teraz widać, że mamy do czynienia z nową filozofią.

Czołg Abrams doczekał się swojej najnowszej wersji M1E3

Zamiast budować jeszcze potężniejszą twierdzę, inżynierowie postawili na zwinność, zaawansowane oprogramowanie i to, co żołnierze lubią najbardziej: technologie, które realnie zwiększają szansę na przeżycie w świecie zdominowanym przez drony i inteligentną amunicję.

Wielkie odchudzanie Abramsa

Największym problemem dotychczasowych Abramsów była ich masa. Najnowszy wariant seryjny, czyli M1A2 SEPv3, stał się prawdziwym gigantem, którego waga oscyluje wokół 68 t, a po zamontowaniu wszystkich ulepszeń (np. aktywny pancerz) dodać trzeba jeszcze kilka ton.

To wynik, który przyprawia o ból głowy logistyków. Takie kolosy trudno transportować drogą powietrzną, a wiele mostów po prostu nie wytrzymuje ich ciężaru. M1E3 ma to zmienić. Armia USA postawiła przed sobą ambitny cel: zredukowanie wagi do około 60 t. Aby to osiągnąć, konieczne były drastyczne kroki.

Najważniejszym z nich jest wprowadzenie automatu ładowania armaty. To historyczna zmiana, ponieważ zachodnie doktryny przez lata uparcie trzymały się czteroosobowej załogi, gdzie jeden z żołnierzy ręcznie ładował pociski.

Przejście na automat pozwala nie tylko przyspieszyć szybkostrzelność, ale przede wszystkim zmniejszyć liczbę załogi do trzech osób. Mniej ludzi w środku oznacza mniejszą wieżę i mniejszą przestrzeń wymagającą ciężkiego opancerzenia, co w prosty sposób przekłada się na drastyczne zrzucenie zbędnych kilogramów bez utraty odporności na ostrzał.

Nowa twarz legendy i oczy dookoła głowy

Analizując opublikowane fotografie, widać, że bryła czołgu uległa wyraźnej zmianie. Wieża wydaje się mieć niższy profil, co czyni maszynę trudniejszym celem do wykrycia i trafienia. Uwagę przykuwa również charakterystyczne okno czujników po lewej stronie jarzma armaty, którego nie znajdziemy w żadnej starszej wersji.

To sygnał, że M1E3 będzie wyposażony w systemy nowej generacji, prawdopodobnie pozwalające na fuzję danych z różnych źródeł w czasie rzeczywistym.

Na kadłubie widać dwa włazy, co sugeruje, że załoga mogła zostać przesunięta niżej, do lepiej chronionej kapsuły wewnątrz kadłuba, co jest trendem znanym z najnowocześniejszych projektów pancernych.

Nowoczesność bije też z detali. Zamiast klasycznego oświetlenia mamy nowoczesne reflektory LED, a gęsto rozmieszczone kamery sugerują obecność systemu wizji rozproszonej. Dzięki temu dowódca i kierowca będą mogli widzieć przez pancerz, mając pełny podgląd sytuacji wokół pojazdu na swoich wyświetlaczach, co w warunkach miejskiej partyzantki czy ataku dronów jest warte więcej niż najgrubsza stal.

Więcej o czołgach Abrams na Spider's Web:

Hybrydowe serce i zabójcza precyzja

Pod maską M1E3 również czeka rewolucja. Dr Alex Miller, główny doradca technologiczny Armii USA, potwierdził, że nowy Abrams będzie posiadał napęd hybrydowy. Nie oznacza to oczywiście, że czołg będzie ładowany z gniazdka jak miejski elektryk, ale połączenie tradycyjnego silnika z napędem elektrycznym ma kluczowe znaczenie na froncie.

Hybryda pozwala na działanie systemów obserwacji i elektroniki bez konieczności uruchamiania głośnej turbiny, a także na ciche podjeżdżanie na pozycje ogniowe.

Jeśli chodzi o uzbrojenie, na razie widzimy sprawdzoną armatę kalibru 120 mm, ale konstrukcja M1E3 jest przygotowana na przyszłość. Spekuluje się o możliwości montażu większego kalibru lub integracji z wyrzutniami amunicji krążącej, czyli tzw. dronów-kamikadze.

REKLAMA

Nowy Abrams ma posiadać także system aktywnej ochrony pojazdu. To w czasach amunicji krążącej i dronów wydaje się już niezbędnym elementem czołgu. Jest to pokładowy system wyposażony w radar, który wykrywa nadlatujące pociski przeciwpancerne, rakiety, bezzałogowce itp. i niszczy je za pomocą specjalnej amunicji w odległości kilku - kilkunastu metrów przed pojazdem.

Testy tego technologicznego demonstratora ruszają już na początku 2026 r. To wtedy dowiemy się, czy ten cyfrowy wojownik spełni pokładane w nim nadzieje i czy faktycznie uda się pogodzić gigantyczną siłę ognia z lekkością, której współczesne pole walki wymaga od czołgów bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

REKLAMA
Bogdan Stech
07.01.2026 12:25
Tagi: CzołgiUSAWojsko
Najnowsze
12:06
Będą wycinać hektary drzew przy torach kolejowych. "Nie możemy ryzykować"
Aktualizacja: 2026-01-07T12:06:44+01:00
10:35
Mróz chwycił, ale nie dajmy się oszukać. Kiedyś to były zimy
Aktualizacja: 2026-01-07T10:35:44+01:00
9:46
Razer pokazał gadający słoik. Black Mirror, proszę państwa
Aktualizacja: 2026-01-07T09:46:30+01:00
9:26
Kometa 3I/Atlas prześwietlona. Wyniki nie dają złudzeń
Aktualizacja: 2026-01-07T09:26:04+01:00
8:15
HP zamknęło komputer w klawiaturze. Już to kiedyś widzieliśmy
Aktualizacja: 2026-01-07T08:15:00+01:00
7:01
Historia człowieka do poprawki? Tajemniczy szkielet
Aktualizacja: 2026-01-07T07:01:00+01:00
6:45
Mikroplastik jest wszędzie. "Walczymy o życie przyszłych pokoleń"
Aktualizacja: 2026-01-07T06:45:00+01:00
6:30
Zrobi mi pan ksero? Tylko że to nie ksero. Ludzie, co z Wami?
Aktualizacja: 2026-01-07T06:30:00+01:00
6:15
Co polska nauka może dać naszej armii? Uwaga - to nanoproszki
Aktualizacja: 2026-01-07T06:15:00+01:00
6:01
Dla ponad 40 mln ludzi ChatGPT to lekarz pierwszego kontaktu. Przerażające, czy nie?
Aktualizacja: 2026-01-07T06:01:00+01:00
18:45
Waży tyle co nic i zawstydza MacBooka Air. Oto nowy ASUS Zenbook A16
Aktualizacja: 2026-01-06T18:45:00+01:00
18:30
GoPro ma własnego laptopa. Sprawdziłem i wiem, że nie lubi wody
Aktualizacja: 2026-01-06T18:30:00+01:00
17:53
InPost może mieć nowego właściciela. Tajemnicza propozycja przejęcia
Aktualizacja: 2026-01-06T17:53:27+01:00
17:01
Samsung pokazał ekran iPhone’a Fold. Tak - Samsung
Aktualizacja: 2026-01-06T17:01:48+01:00
16:30
Państwo pomoże rozwodnikom. Nadchodzi nowa e-usługa
Aktualizacja: 2026-01-06T16:30:00+01:00
16:20
Tajemniczy relikt odkryty przez teleskop Hubble'a. Coś takiego widzimy pierwszy raz
Aktualizacja: 2026-01-06T16:20:00+01:00
16:10
Pożegnanie z węglem to nowa nadzieja. Wyczekiwana utopia już tu jest 
Aktualizacja: 2026-01-06T16:10:00+01:00
16:00
Korzystanie z telefonu będzie gafą. Wracamy do lat 90.
Aktualizacja: 2026-01-06T16:00:00+01:00
13:45
Microsoft woli Chrome od własnego Edge'a. Nie dziwię się
Aktualizacja: 2026-01-06T13:45:00+01:00
13:21
W 2026 r. ludzkość wraca w kosmos na poważnie. Nowe misje zapierają dech w piersiach
Aktualizacja: 2026-01-06T13:21:00+01:00
13:01
Kim Dzong Un straszy nową zabawką. Japonia i USA w "gotowości technicznej"
Aktualizacja: 2026-01-06T13:01:00+01:00
11:11
Klocki Lego wchodzą w nową erę. To zmienia absolutnie wszystko
Aktualizacja: 2026-01-06T11:11:08+01:00
11:05
Hej graczu, mamy twoje obiekty westchnień na 2026. ASUS ROG odkrył karty
Aktualizacja: 2026-01-06T11:05:11+01:00
6:40
Wojsko zje nam budżet samym utrzymaniem. To się nie spina, ale wyjścia brak
Aktualizacja: 2026-01-06T06:40:00+01:00
6:20
Prąd po 700 zł za MWh. Minister wskazuje winnych
Aktualizacja: 2026-01-06T06:20:00+01:00
6:00
Kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) nad Polską. Szykujcie się, bo nadlatuje kosmiczny hit
Aktualizacja: 2026-01-06T06:00:00+01:00
19:53
Anker ma słuchawki transformery. Zmieniają kształt w uszach
Aktualizacja: 2026-01-05T19:53:48+01:00
18:29
Mamy ustawę o ochronie dzieci w sieci. Teraz błagamy żonę prezydenta
Aktualizacja: 2026-01-05T18:29:21+01:00
18:15
Robot LG składa pranie i robi śniadanie. No i to jest przełom
Aktualizacja: 2026-01-05T18:15:32+01:00
17:58
Obraz z laptopa trafia na TV bez kabli, WiFi i Bluetooth. Ale praktyczny gadżet
Aktualizacja: 2026-01-05T17:58:48+01:00
17:33
Koniec reklam śmieciowego jedzenia. Ban w sieci, w TV godzina policyjna
Aktualizacja: 2026-01-05T17:33:44+01:00
16:43
Ile ludzi ucieka z Warszawy na święta? Operator policzył "zbiegów"
Aktualizacja: 2026-01-05T16:43:18+01:00
16:26
Dzięki Lex Doda nie trafisz do paki za obrazę uczuć religijnych. Będzie szambo
Aktualizacja: 2026-01-05T16:26:29+01:00
16:15
Garmin idzie po Fitatu. Zegarek powie, czemu jesz za czterech
Aktualizacja: 2026-01-05T16:15:58+01:00
15:42
Nie ukradną ci roweru elektrycznego. Najlepsze zabezpieczenie już działa
Aktualizacja: 2026-01-05T15:42:36+01:00
15:11
PKP kontra RegioJet. Doszło do przejęcia najważniejszych połączeń w Polsce
Aktualizacja: 2026-01-05T15:11:04+01:00
12:58
Zrobili smartfon inny niż wszystkie. Chcę takiego
Aktualizacja: 2026-01-05T12:58:26+01:00
11:18
Wreszcie możesz powiedzieć lodowce, by się zamknęła
Aktualizacja: 2026-01-05T11:18:34+01:00
10:48
Zapomnijcie o 3I/Atlas. W naszą stronę leci nowa kometa
Aktualizacja: 2026-01-05T10:48:00+01:00
10:44
Sweekar to nowe Tamagotchi. Ta zabawka chce podbić portfele dorosłych
Aktualizacja: 2026-01-05T10:44:14+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA