Leciała 7 godz. w Starfield by zbadać czy można dolecieć do planety

W Starfield nie ma tej ciągłości. Podróż między planetami to jak podróż między punktami widokowymi w Skyrim. Proces startu i lądowania jest w pełni zautomatyzowany, a rola gracza ogranicza się do wskazania kolejnego celu podróży. Wielkie rozczarowanie. Co się jednak stanie, kiedy będąc w kosmosie obierzemy kurs na planetę, nie odpuszczając przez wiele godzin? Sprawdzono to.