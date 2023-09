Recenzja EA Sports FC 24: wiele się musiało zmienić, by nic się nie zmieniło

Niektórzy gracze sprzeciwiali się takiemu wkomponowaniu kobiet do trybu Ultimate Team, jednak obawiam się, że pragmatyzm życiowy wygra z konserwatywnym podejściem do piłki nożnej. Pokusa, by korzystać z tak dopakowanych kart, tak świetnych i robiących różnicę zawodników płci żeńskiej jest zbyt duża. Dlatego wydaje mi się, że gracze FUT będą sięgali po panie bardzo chętnie, szczególnie w formacjach ofensywnych, gdzie zwinność i szybkość są pożądanymi atutami. Ciekawe tylko czy przełoży się to docelowo na wzrost zainteresowania piłką kobiet w prawdziwym życiu.