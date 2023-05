Jakie gry kupują Polacy? Allegro dzieli się z nami danymi za 2023 rok

Mamy też - niestety - słabość do zamówień przedpremierowych. Przykładowo, aż 2/3 wszystkich zamówień The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom to zamówienia przedpremierowe. W przypadku gry FIFA 23 zamówienia przedpremierowe to 1/5 wszystkich zakupów tej gry na Allegro. Można zatem przypuszczać, że nocna, przedpremierowa akcja związana z Diablo 4 również będzie się cieszyć w naszym kraju dużą popularnością.