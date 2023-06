Grałem w Mortal Kombat 1. Gra jest piękna i… wolna. To dobrze

Kameo to nowe rozwiązanie, pozwalające przywołać sojuszniczą postać na pomoc podczas walki. Czuć tutaj inspirację starciami typu tag, ale taki sojusznik w MK1 został sprowadzony do postaci odnawialnego ataku specjalnego, bez własnego paska życia, za to z licznikiem odmierzającym czas do ponownego wykorzystania.