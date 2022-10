Pierwszy raz nie jestem pewien: gram w nową grę czy poprzednią odsłonę? Splatoon 3 - recenzja

Avengersi Marvela mają swoich międzywymiarowych podróżników, my mamy Splatoona. Ten tytuł jest wielki, bogaty w zawartość i bardzo przyjemny, ale to po prostu więcej tego samego. Gdy na kilkadziesiąt broni w grze tylko KILKA to nowe narzędzia, a gdy na kilkanaście map mniej więcej POŁOWA to areny z poprzednich odsłon, to wiesz, że coś jest nie tak. Tytuł ma tak wiele wspólnego z poprzednią odsłoną, że to wręcz niepokojące. Albo po prostu bezczelne.