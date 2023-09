Koniec gier na własność, używanych i pożyczanych. Xbox ma plan

Jedną z ciekawszych decyzji Spencera była decyzja o rozbiciu generacji konsol na dwa modele. Xbox One przestał być produkowany, a w zamian Microsoft zaproponował konsole Xbox One S i Xbox One X. Obie należą do tej samej generacji i uruchamiają dokładnie te same gry. Różnią się wyposażeniem dodatkowym, dostępną pamięcią i wydajnością. Xbox One S to konsola przystępna cenowo, dla niezamożnego gracza chcącego mieć dostęp do najnowszych gier. Xbox One X to konsola dla gracza entuzjasty, która owe gry jest w stanie uruchomić w bogatszej oprawie audiowizualnej.