Sony nie ma litości. Nowe ceny PlayStation Plus szokują

Abonament PlayStation Plus występuje w trzech wersjach: Essential, Extra i Premium. Pakiet PlayStation Plus Essential daje dostęp do dwóch darmowych gier co miesiąc, możliwość grania w chmurze, zniżki na zakup gier. Wyższy poziom dodaje do tych możliwości pakiet 400 natywnych gier z katalogu PS4 i PS5. Najwyższy poziom PlayStation Plus Premium dokłada do tego dostęp do 340 starszych gier oraz dostęp do darmowych ofert czasowych - wybrane gry można ogrywać za darmo przez kilka dni. Po raz pierwszy zdecydowano się na drastyczną podwyżkę tych abonamentów, których ceny do tej pory kształtowały się następująco: