Xbox: nie używamy Game Passa by mieć gry na wyłączność

Czasem te produkcje trafiają do Game Passa, a my płacimy twórcom za to z góry. Dzięki temu nasz katalog jest bogatszy i bardziej zróżnicowany. Zachodzi więc pewna symbioza. Nie chodzi o wymianę pieniędzy, chodzi o wspólne korzyści dla twórców, graczy oraz Xboksa. To w skrócie i uproszczeniu cała magia ID@Xbox (śmiech).