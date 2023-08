Wyciekł killer Gran Turismo. Wygląda lepiej, niż jakakolwiek gra od Sony

Forza Motorsport nadciąga. Jeszcze w 2023 roku mamy dostać reboot/nową odsłonę bez oznaczenia, nowej serii ścigałkowej na Xboksy (i PC). Tyle, że do premiery nie pozostało zbyt dużo czasu, a nowych trailerów czy rozgrywki jest jak na lekarstwo. Toteż do roboty wzięli się fani, którzy wyciekli odrobinę z nowej gry. I to wygląda aż za dobrze.