Xbox pokrzyżował plany cebulakom. Za 4 zł chcieli uzyskać dostęp do nowej gry

Game Pass przez dłuższy czas był jak diler z opowieści waszych rodziców, który miał czekać pod szkołą, żeby dać wam za darmo (albo prawie darmo) pierwszą działkę towaru, tak żebyście się uzależnili. Życie zweryfikowało te straszne wizje, bo albo nikt nie czekał, albo chciał za to dużo pieniędzy, ale schemat działania, który przedstawiała ta opowiastka jest dobrze znany marketingowcom. Promocje na start stały się wabikiem w praktycznie każdej usłudze. Użytkownik skuszony miesiącem próbnym w niższej cenie miał się zachwycić i przynosić zyski przez długie lata. Taką promocję miał również Microsoft, który oferował miesięczny dostęp do swojej usługi Xbox Game Pass za 4 zł (1 dolara). Problem w tym, że ten gest był nadużywany przez graczy - przy odrobinie kombinacji można było mieć cały czas dostęp do game passa za 4 zł, co spowodowało, że promocyjny okres zniknął z oferty.