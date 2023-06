Trudno o lepszą reklamę gry. Szef Xboxa zeznaje pod przysięgą: "to z jej powodu kupiliśmy całe wydawnictwo"

Trwa drugi dzień przesłuchań w sprawie amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu przeciwko Microsoftowi. Urząd chce zablokować przejęcie przez firmę wydawnictwa Activision Blizzard, co stanowiłoby największą fuzję w historii branży IT. Wydawnictwo jest właścicielem takich marek, jak Diablo, Call of Duty czy Warcraft, choć Microsoft twierdzi, że interesują go przede wszystkim gry mobilne, takie jak Candy Crush Saga czy Diablo Immortal. Przeciwko przejęciu protestuje PlayStation.