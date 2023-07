Żałoba zakończona, można świętować. Worek gier za 4 zł znowu dostępny

Co się stało, że Microsoft zmienił zdanie? Kiedy ubijano promocję, Paweł zauważał, że przyczyną może być zwiększający się koszt obsługi subskrypcji. Inflacja, zmiany kursów walut, rosnące koszty produkcji nowych gier, utrzymywanie serwerów itd. Cóż, raczej nie zmieniło się tak wiele, by Microsoft stwierdził: "OK, drogo już było, wracamy do starych, dobrych zwyczajów".



Trudno też mi uwierzyć w to, że Microsoft przestał obawiać się, że oferta nie będzie już nadużywana. A do tego dochodziło, o czym pisał Paweł: