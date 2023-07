GTA V robi wielki powrót do Xbox Game Pass. Zagrasz już dziś

W ubiegłym miesiącu Microsoft zbytnio nie postarał się w kwestii nowych gier, które trafią do abonamentu XGP. Tym razem jest jednak znacznie lepiej, bo do usługi trafi 7 produkcji, w tym tytułowe Grand Theft Auto V. Co prawda tytuł już kiedyś był dostępny w ramach subskrypcji, ale został usunięty i firma postanowiła ponownie go przywrócić. I dobrze, bo to wciąż mocna gra mimo swoich lat.