Ceny Xbox Game Pass w górę. Konsoli też. Ile zapłacą Polacy?

Obok podwyżek Xbox Game Pass, Microsoft zapowiedział też podwyżki konsoli Xbox Series X. Tą obecnie możemy kupić za ok. 2300 zł, ale to niebawem się zmieni. Europejska cena sprzętu wzrośnie z 475 do 550 euro, a więc oczekujmy, że cena w Polsce może być 200 - 300 zł wyższa. Nowe ceny Xboxów będą obowiązywać od sierpnia tego roku, ale widać tu podobny ruch do zeszłorocznej decyzji o podwyższeniu cen PlayStation 5 przez Sony.