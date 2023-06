Xbox Series S z 1 TB pamięci jest wspaniały. Niestety nie ma sensu

To tacy gracze jak ja, którzy wiedzą, że 512 GB to zbyt mało, żeby wystarczyło do grania. Skrycie marzyliśmy o wariancie z większą pamięcią, ale gdy się pojawił, to jak na dłoni widać, że to nie ma sensu. Wabikiem konsoli Xbox Series S była niska cena i dostęp do ogromniej biblioteki gier. Kupowałeś Series S, bo chciałeś grac tanio, ale na konsoli najnowszej generacji. Godziłeś się z kompromisami w stylu mniejsza wydajność, słabsza jakość grafii, bo i tak nie zwracałeś się na to uwagi. Za takie nieistotne niedogodności miałeś 1000 zł w portfelu względem znacznie wydajniejszego Series X.