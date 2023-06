Oto darmowe gry w PS Plus na lipiec. Trzy mocne tytuły

Wszystkie trzy tytuły - Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered oraz Endling Extinction is Forever będą dostępne już od następnego wtorku 4 lipca aż do końca miesiąca - 31 lipca. W tytuły będą mogli zagrać posiadacze PS Plus zarówno ze starszą konsolą PlayStation 4, jak i PlayStation 5.