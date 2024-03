Chcesz sprawdzić granie w chmurze, ale szkoda ci kasy? Jest rozwiązanie

Abonamenty GeForce Now nie należą do najtańszych. Na przykład, pakiet priority, który gwarantuje opcje gry w rozdzielczości do 1080p, kosztuje tyle samo co większość subskrypcji gamingowych – 54 zł. Natomiast pakiet Ultimate, zapewniający najwyższą wydajnością i jakość, to koszt 109 zł każdego miesiąca przy płatnościach miesięcznych (jest też opcja płatności z góry za 6 miesięcy).