Potężna wyprzedaż na GOG. Polacy pozwolą zaoszczędzić Polakom

Na GOG nie brakuje produkcji wyciągniętych z konsol PlayStation – m.in. Horizon Zero Dawn Complete Edition, która w przecenie -75 proc. kosztuje 54,79 zł. Jest to ulepszona wersja przygody Alloy, która oprócz podstawki daje dostęp do rozszerzenia The Frozen Wilds oraz pakietów i strojów. Co ważne, na GOGu nie ma zabezpieczeń DRM – połączenie internetowe nie jest potrzebne do cieszenia się grą. To wydaje się szczególne przydatne w konsolach przenośnych typu Asus ROG Ally działających na Windowsie – z takim sprzętem nie zawsze będziemy mieli dostęp do internetu.