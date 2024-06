Jak przesadzić w dobrą stronę? Zrobili z przenośnej konsolki prawdziwego potwora

Obudowa została lekko przeprojektowana, by stać się jeszcze wygodniejszą, a joysticki zamieniono na bardziej wytrzymałe wersje. Pierwsza wersja ROG Ally była wyposażona w port XG Mobile, a w wersji X znajdziemy dwa porty USB C, z czego jeden jest zgodny z Thunderbolt, co umożliwi proste podłączanie do zewnętrznych odbiorników.