Kiedy mówią, że nowa karta ma być super, ale tylko trochę. Test GeForce RTX 4080 Super i 4070 Ti Super

Zdecydowanym atutem jest jednak cena - 4080 Super startuje z niższego pułapu cenowego i modele MSRP można kupić za 5000 zł, a sklepy zaskoczyły również cenami poniżej 4800 zł. Z kolei nasz wypasiony gość ASUSA to jeden z droższych modeli - będzie go można kupić za jakieś 6500 zł. W przypadku topowych modeli dla entuzjastów kwestia stosunku ceny do wydajności schodzi na dalszy plan. Jeśli chcesz mieć wypasioną kartę graficzną to po prostu płacisz dodatkowo. Nie oglądając się na koszty.