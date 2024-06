Wymiatasz w EA Sports FC 24? Trwa nabór do Gillette Sharpest Team

Bejott oraz Jcob nadzorują eliminacje do Gillette Sharpest Team, rozgrywane w czterech fazach kwalifikacji online. Trzy z nich są już za nami, czwarta rozpocznie się niebawem, bo 22 czerwca. Jest to więc ostatni moment, by sprawdzić swoje umiejętności i wziąć udział w piłkarskiej przygodzie. Do eliminacji może zgłosić się każda pełnoletnia osoba - wygodnie rozgrywając mecze online w zaciszu swoich czterech ścian.