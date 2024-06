Cały worek gier do odebrania za darmo. O ile korzystasz z tej usługi

Zdecydowana większość to niszowe produkcje, które mają co najwyżej kilkaset tysięcy opinii. Najciekawszym i najpopularniejszym tytułem, moim zdaniem wartym uwagi, jest Forager. To gra z gatunku sandbox survival, która jest w pewnym sensie połączeniem dużo popularniejszej Terrarii i Stardew Valley. Gra ma ok. 88 proc. pozytywnych opinii na Steamie (na ok. 39 tys. ocen), więc może się sprawdzić jako gra dla dziecka. Wystarczy spojrzeć na oprawę graficzną.