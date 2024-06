Recenzja Razer Kishi Ultra - najlepszy pad do iPhone'a i Androida, mimo oporu Apple'a

Boczne kontrolery do grania na smartfonach wyglądają jak małe, tanie zabawki na tle padów PlayStation i Xboksa. Dzięki przyłączanym do obudowy telefonu kontrolerom zabawa z grami mobilnymi jest wygodniejsza niż gdyby używać ekranu dotykowego, ale to wciąż nie tak komfortowe rozwiązanie jak na stacjonarnych konsolach. Razer postawił za punkt honoru, by nareszcie to zmienić.