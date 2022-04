Tej gry pełnej sześcianów nie sposób nazwać zwykłą alternatywą Minecrafta. Powstała w 2006 r. i wciąż cieszy się ogromną popularnością wśród fanów gier sieciowych. Roblox umożliwia wspólną zabawę z przyjaciółmi na serwerach o różnej tematyce. Niektóre z nich pozwalają tworzyć najróżniejsze budowle, inne to mapy zręcznościowe do zabawy typu parkour. Gra jest podobna do Minecraft. To użytkownicy tworzą światy, więc możliwości jest nieskończenie wiele. Sama rozgrywka jest mało wymagająca, a mechaniki oczywiste. Bardzo łatwo się jej nauczyć i wciąga na długie godziny.