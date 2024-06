Amazon Prime Day powraca. Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o nadchodzącym dniu zakupów

Amazon Prime to subskrypcja serwisu Amazon, w ramach której susbskrybenci otrzymują możliwość darmowej dostawy i zwrotów - zarówno do punktów odbioru, paczkomatów, jak i po prostu do domu. Jednak jest to jedynie początek benefitów, gdyż z aktywną subskrypcją Amazon Prime uzyskujesz dostęp także do biblioteki filmów i seriali usługi Amazon Prime Video.