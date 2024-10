Allegro rozpoczyna działalność w nowym kraju. To prawdziwa okazja dla sprzedawców z Polski

Od 1 października Węgrzy mogą składać zamówienia na Allegro. Na start do dyspozycji otrzymali ponad 150 milionów ofert. To, że Allegro się rozwija, to jedna strona medalu. Druga – z perspektywy sprzedawcy platformy wydaje się dużo bardziej ekscytująca. To bowiem nowe możliwości wynikające z tego, że obecność w kolejnym kraju jest równoznaczna z pozyskaniem rzeszy potencjalnych klientów.