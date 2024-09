Używane książki pojawiły się w Empiku. Zamawiasz online i odbierasz w salonie

Wówczas pojawi się oferta dostępnych opcji, które są oferowane przez antykwariat Tezeusz. Kupowanie działania na zasadzie marketplace’a, gdzie Tezeusz jest po prostu dużym sprzedawcą. Płatność przechodzi przez systemy Empiku, podobnie jak sama dostawa. Można zamówić paczkę z wysyłką do domu, automatu, czy nawet bezpośrednio do stacjonarnego, pobliskiego sklepu Empik z darmową dostawą. Do dyspozycji są wszystkie popularne metody płatności.