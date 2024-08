Wchodzisz do sklepu internetowego Kauflandu i nie kupujesz ziemniaków. Tylko nowego iPhone’a

Sklep Kaufland.pl oraz aplikacja mobilna hipermarketu nauczyła się nowej sztuczki. Oprócz dotychczasowego dostępu do stacjonarnej oferty sieci uruchomiono również sekcję marketplace, czyli to, co bardzo dobrze znamy m.in. z polskiego Allegro. Zamiast zamawiania kilograma ziemniaków można kupić najnowszego iPhone’a. Obecnie do kupienia jest ponad 2 mln artykułów z ponad 6400 kategorii – elektronika, dom, ogród, sport, majsterkowanie i nie tylko.