Sklepy online umierają tak jak kiedyś lokalne sklepiki. Powodem technologia

Absolutnym kłamstwem byłoby powiedzieć, że sklepy internetowe umierają tylko dlatego, że właściciel używa gotowego szablonu albo zlecił optymalizację witryny bratankowi potrzebującemu praktyk do technikum. Tak jak zwykłe sklepy podlegają one prawom i zmiennym rynku - popytowi, podaży, zmianie wartości pieniądza w czasie, zmianom opodatkowania, wzrostowi lub obniżeniu się kosztów działania. Istnieją także czynniki społeczne pokroju zaufania ("Nigdy nie miałem z tym sklepem problemu, dlatego tu kupuję") czy rekomendacje znajomych. Jednak niezmiennie, jeżeli wejdziemy do małego, zagraconego sklepiku, gdzie etykiety ma co drugi przedmiot, a sprzedawca będzie miał problem ze znalezieniem tego co nas interesuje, to raczej nie będziemy już do takiego sklepu wracać. To samo tyczy się sklepów internetowych, zmienia się tylko przestrzeń.