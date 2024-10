Bigos i pierogi z automatu. Polski sklep zaskoczył

Niektórym wydaje się, że do sklepów sieci Społem można chodzić co najwyżej z sentymentu, co w przypadku młodych ludzi jest dziwne, bo przecież nie pamiętają „tamtych czasów”. Mój ulubiony Społem mieści się w „Centralu”, który w latach 70. i 80. był nie tylko jednym z najnowocześniejszych budynków w mieście, ale również najlepiej zaopatrzonym – i to na tle kraju. Podobno autobusy z całej Polski zwoziły klientów, którzy mogli kupić produkty niedostępne nigdzie indziej. Patrząc na wciąż działające ruchome schody czy zawieszony na budynku neon lubię sobie wyobrażać, jak wiele pozytywnych emocji musiały wcześniej wywoływać.