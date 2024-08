Zobaczycie - jeszcze zatęsknicie za starą pocztą

A w skrajnej wersji jest nawet gorzej. Amerykański Business Insider przypomniał, że niektóre amerykańskie sieci zatrudniają zdalnie pracowników z Azji i Afryki, żeby ci przyjmowali zamówienia lokalnych restauracji poprzez wideorozmowy. "Kelner" oddalony o tysiące kilometrów jest tańszy, bo nie trzeba mu płacić tyle samo, co osobie w Stanach Zjednoczonych. Klient chce mieć kontakt z żywym człowiekiem, więc go dostaje. A że to osoba z innego państwa, oddelegowana do przyjmowania zamówienia, niemająca nic wspólnego z danym lokalem i miejscem, zatrudniona wyłącznie po to, by ciąć koszta?