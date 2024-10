Co ważne, w MediaMarkt gwarancja dotyczy zarówno zakupów w sklepach stacjonarnych, jak i sklepie internetowym. Z tego rozwiązania mogą skorzystają członkowie myMediaMarkt, czyli osoby posiadające konto, oraz ci, którzy założą je przy zakupie. Jak to działa? To bardzo proste. Produkty objęte gwarancją najniższej ceny są oznaczone specjalną plakietką – w tym przypadku sklepu internetowego jest to "Miej Taniej w Online".