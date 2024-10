Zamawiasz produkt, a paczka przychodzi w 90 minut. Popularny sklep ma nową usługę

Sklep bazuje na usłudze Uber Direct, która pozwala korzystać z dostępnych dostawców działających w ramach aplikacji. Jak to działa? Z perspektywy kupującego zamówienie nie różni się znacząco od "tradycyjnej" metody dostawy przez kuriera. Wystarczy bowiem wybrać upragniony produkt, wrzucić go do koszyka i tam wybrać dostawę poprzez Uber po wcześniejszym wybraniu adresu.