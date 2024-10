Ruszyły Wielkie Okazje Prime. Oto elektronika przeceniona na Amazonie

Trzymetrowy kabel UGREEN USB-C do USB-C o mocy 60 W to propozycja dla szukających długiego kabla USB. Wspiera technologie PD 3.0 i PPS, co pozwala - w zależności od ładowanego urządzenia - na szybkie ładowanie od 0 do 50 proc. baterii w nawet 30 min. Kabel może być także z powodzeniem wykorzystany do przesyłania plików z prędkością 480 Mb/s, a wtyczka pod kątem 90 stopni zapewnia wygodę podczas korzystania z kabla w każdej sytuacji. Nylonowa powłoka i aluminiowa obudowa gwarantują, że kabel jest wyjątkowo trwały i może wytrzymać ponad 10000 prób zginania.